За прошедшую неделю начислено 2,5 млн грн платы за перегруз

По итогам 14-20 декабря этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 10 тыс. транспортных средств, составлено 227 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 2,5 млн грн платы за перегруз.
Такой статистикой поделился министр инфраструктуры Владислав Криклий.
ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за 14-20 декабря:
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