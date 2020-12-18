За прошедшую неделю начислено 2,5 млн грн платы за перегруз

По итогам 14-20 декабря этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено почти 10 тыс. транспортных средств, составлено 227 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено около 2,5 млн грн платы за перегруз.

Такой статистикой поделился министр инфраструктуры Владислав Криклий.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за 14-20 декабря:

Авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО «Финбизнесгруп») с перегрузкой на 37,13%. Общий вес транспортного средства составил 54,8 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 1044 евро.

Авто Volvo (перевозчик – Харевич В. М.) с перегрузкой на 35,63%. Общий вес транспортного средства составила 51,7 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 677,90 евро.

Автомобиль Volvo (перевозчик – ООО «Кременчугнефтепродуктсервис») с перегрузкой на 32,78%. Общий вес транспортного средства составил 47,7 т при норме 40 т. Начислена плату за проезд – 467,40 евро.

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Авто IVECO (перевозчик – ООО “Иванковская ПМК – №7”) с перегрузкой на 23,93%. Общий вес транспортного средства составил 49,5 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 420,75 евро.