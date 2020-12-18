Правительство упростило доступ банков к отбору на получение портфельных гарантий

Кабинет Министров расширил круг потенциальных банков-кредиторов для отбора на получение частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для малых и средних предприятий (МСП).
Об этом информирует Правительственный портал.
“На заседании правительства 21 декабря 2020 года принято постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году», проект которого разработан Министерством финансов Украины”, – говорится в сообщении.
В соответствии с принятым постановлением в порядке предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году будет упрощен доступ потенциальных банков-кредиторов, которые могут принять участие в отборе для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов МСП.
Кроме того, в Порядок будут внесены следующие изменения:
Планируется, что реализация данного проекта увеличит круг потенциальных кредиторов, повысив конкуренцию между ними, что окажет положительное влияние на реализацию программы в целом и стоимость кредитов для МСП, в частности.
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