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Правительство упростило доступ банков к отбору на получение портфельных гарантий

Правительство упростило доступ банков к отбору на получение портфельных гарантий

Кабинет Министров расширил круг потенциальных банков-кредиторов для отбора на получение частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов для малых и средних предприятий (МСП).

Об этом информирует Правительственный портал.

“На заседании правительства 21 декабря 2020 года принято постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году», проект которого разработан Министерством финансов Украины”, – говорится в сообщении.

В соответствии с принятым постановлением в порядке предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году будет упрощен доступ потенциальных банков-кредиторов, которые могут принять участие в отборе для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов МСП.

Кроме того, в Порядок будут внесены следующие изменения:

  • снято ограничение о наличии в портфеле потенциальных банков-кредиторов не менее 500 кредитных договоров;
  • сняты ограничения относительно результатов аудита банков-кредиторов исключительно по формированию немодифицированного мнения;
  • упрощается и сокращается во времени процедура формирования портфеля кредитов вследствие изъятия требования согласования реестра кредитов гарантом;
  • продлевается срок подачи заявок для участия в программе банками-кредиторами;
  • уменьшается размер платы агенту на этапе подготовки документов, пока банки-кредиторы еще не предоставляют кредиты и не имеют источников для возмещения своих расходов.

Планируется, что реализация данного проекта увеличит круг потенциальных кредиторов, повысив конкуренцию между ними, что окажет положительное влияние на реализацию программы в целом и стоимость кредитов для МСП, в частности.

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По материалам Finance.UA
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