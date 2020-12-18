Самоизоляция: выплаты получили уже около 72 тыс. украинцев

Фонд социального страхования за период действия карантина выплатил пособие за самоизоляцию около 72 тыс. застрахованным лицам на общую сумму 82 млн грн.
Об этом рассказала на брифинге директор исполнительной дирекции Фонда соцстраха Татьяна Михайленко.
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“В целом Фондом соцстраха за помощь в период действия карантина выплачено за самоизоляцию помощи около 72 тыс. застрахованных лиц на общую сумму 82 млн грн, из них около 11 тыс. медицинских работников, которые находились в самоизоляции, получили такую помощь на общую сумму около 20 млн грн”, – сказала Михайленко.
Также она добавила, что сейчас около 1600 медицинских работников получили пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания, связанного с выполнением профессиональных обязанностей, на общую сумму около 9 млн грн.
“На сегодняшний момент у Фонда имеется информация о смерти 378 медицинских работников. Завершено расследование по 161 случаю, то есть расследование завершено почти по 43% случаев”, – добавила Михайленко.
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