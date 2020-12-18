Дефицит разрешений на международные автоперевозки сдерживает торговлю между Украиной и ЕС - Минфин

Нехватка разрешений на международные автомобильные перевозки создает проблемы для торговли между Украиной и ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по итогам совещания по выдаче разрешений на международные автомобильные перевозки.
“Автомобильные перевозки являются основным средством перевозки грузов между Украиной и странами Европейского Союза, поэтому проблемы с международными разрешениями, в том числе их дефицит, по сути, сдерживают торговлю между Украиной и ЕС”, – отметил заместитель министра финансов Александр Кава.
Несовершенство этой системы на сегодня является серьезной проблемой для отечественного бизнеса автоперевозок, в частности, из-за нехватки разрешений. Таким образом, Украина теряет экономическое преимущество на рынке.
В ходе обсуждения участники совещания отработали наиболее эффективный механизм, который позволит обеспечить полный контроль за выдачей и учетом разрешений на международные автоперевозки во избежание манипуляций с ними. Вместе с тем, этот автоматизированный механизм никоим образом не сможет негативно влиять на скорость прохождения таможенных процедур автоперевозчиками.
“Предложенный механизм в сфере международных автомобильных перевозок будет полностью автоматизирован, что позволит свести к минимуму возможные риски нарушений, как представителями служб, так и перевозчиками. В то же время, будет налажен постоянный обмен информацией между таможенной службой и Укртрансбезопасности. Минфин заинтересован, чтобы обновленная система выдачи разрешений для международных автоперевозок в следующем 2021 году заработала как можно скорее”, – отметил Кава.
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