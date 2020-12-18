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ГФС уличила фармпредприятия в уклонении от налогов на свыше 14 миллионов

ГФС уличила фармпредприятия в уклонении от налогов на свыше 14 миллионов

Разоблачена группа лиц, которые совершали пособничество по уклонению от уплаты налогов рядом предприятий (фармацевтической отрасли), зарегистрированных в г. Киеве, более чем на 14 млн грн.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

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«Правоохранители следственного управления ГУ ГФС в г. Киеве, под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в ходе досудебного расследования установили группу лиц, которые совершали пособничество по уклонению от уплаты налогов рядом предприятий (фармацевтической отрасли), зарегистрированных в г. Киеве», – говорится в сообщении.

Схема заключалась в том, что субъекты хозяйствования отражали в своей налоговой отчетности приобретение услуг от ряда предприятий с признаками «транзитности» подконтрольных организатору преступной схемы и другим соучастникам.

Отмечается, что в целом во время следственных действий, обысков квартир и помещений изъяты денежные средства на общую сумму в эквиваленте более 14 млн гривен.

По материалам Економічна Правда
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