ГФС уличила фармпредприятия в уклонении от налогов на свыше 14 миллионов

Разоблачена группа лиц, которые совершали пособничество по уклонению от уплаты налогов рядом предприятий (фармацевтической отрасли), зарегистрированных в г. Киеве, более чем на 14 млн грн.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Читайте также: ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов на импортные авто
«Правоохранители следственного управления ГУ ГФС в г. Киеве, под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора в ходе досудебного расследования установили группу лиц, которые совершали пособничество по уклонению от уплаты налогов рядом предприятий (фармацевтической отрасли), зарегистрированных в г. Киеве», – говорится в сообщении.
Схема заключалась в том, что субъекты хозяйствования отражали в своей налоговой отчетности приобретение услуг от ряда предприятий с признаками «транзитности» подконтрольных организатору преступной схемы и другим соучастникам.
Отмечается, что в целом во время следственных действий, обысков квартир и помещений изъяты денежные средства на общую сумму в эквиваленте более 14 млн гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль рассказал о повышении зарплат украинским медикам: будут, как в ЕвропеВчера, 11:02 - 3680 18
Украина не входит в список стран, которые первыми получат вакцину - ЗеленскийВчера, 12:47 - 1052 10
Зеленский хочет добиться безвизового режима с СШАВчера, 13:00 - 2305 9
СМИ узнали цену вакцины Pfizer для ЕвросоюзаВчера, 16:19 - 1529 4
Tesla введет ежемесячную предоплату на автопилотВчера, 13:22 - 832 3
Кого заставят вернуть "карантинные" 8 тысяч гривенВчера, 14:04 - 17688 3
Курс доллара может возрасти из-за рекордных расходов бюджета - НБУВчера, 15:01 - 3654
Зеленский хочет добиться безвизового режима с СШАВчера, 13:00 - 2305 9
СМИ узнали цену вакцины Pfizer для ЕвросоюзаВчера, 16:19 - 1529 4
Украинские полицейские получили первые автомобили-фантомы (фото)Вчера, 17:45 - 1320 2
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками58 мин. назад - 21
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2145
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3388 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1793 3
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1938