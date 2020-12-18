Украинским медикам обещают "рекордную сумму" в результате легализации игорного бизнеса

Легализация игорного бизнеса принесет в 2021 году в госбюджет 7,4 млрд грн, которые будут направлены на поддержку культуры, здравоохранения, инфраструктурных проектов и развитие регионов.
Как передает пресс-служба Министерства финансов, об этом в интервью одному из изданий заявил министр Сергей Марченко.
По его словам, доходная часть бюджета на 2021 год рассчитана на реальном макропрогнозе и подкреплена детальными расчетами.
«Почти каждую статью доходов мы обсуждали с экспертами МВФ. Также были включены в расчеты поступления от легализации азартных игр. Это 7,4 млрд грн. Вопросом узаконивания игорного бизнеса я занимался в Минфине с 2016 года, и уже с того времени накопился определенный негатив в части того, почему годами было толерантное отношение к его функционированию в тени. Теперь мы должны сделать все для того, чтобы эти средства были и пошли на конкретные цели в рамках этой бюджетной программы», – приводятся в сообщении слова Марченко.
Комментируя вопрос финансирования медицины в 2021 году, министр отметил, что на эту сферу была выделена рекордная сумма средств по сравнению с прошлыми годами.
“Мы отдали больше всего денег именно этой сфере. Выделили максимум в рамках тех возможностей, которые у нас были, потому что все остальное было бы просто раздуванием доходов и нереальными цифрами. Это недопустимо. А забирать, например, расходы в других сферах – так тоже не можно. Сбалансированность бюджетных расходов является залогом справедливого отношения государства к каждому своему гражданину”, – цитирует пресс-служба главу Минфина.
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