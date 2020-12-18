Зеленский подписал закон о снижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц

Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий” № 962-ІХ, который, в частности, предусматривает снижение ставок НДС для музеев, кинотеатров и гостиниц.
Об этом сообщает Офис президента.
Что вводит закон:
При этом до 2025 года освобождается от НДС предоставление услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычные версии для лиц с нарушением зрения и слуха.
Также до 2023 года будет применяться сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по предоставлению услуг по временному размещению (проживанию) для гостиниц и аналогичных заведений.
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