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Зеленский подписал закон о снижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц

Зеленский подписал закон о снижении налогов для музеев, кинотеатров и гостиниц

Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий” № 962-ІХ, который, в частности, предусматривает снижение ставок НДС для музеев, кинотеатров и гостиниц.

Об этом сообщает Офис президента.

Что вводит закон:

  • налоговые стимулы для поддержки деятельности в сфере креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах;
  • освобождается от налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц полученная плательщиками целевая помощь, предоставляемая за счет бюджетных средств или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий;
  • снижена ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в частности услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведению экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещению;
  • сниженная ставка НДС также будет применяться в отношении услуг по распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии для лиц с нарушениями зрения и нарушением слуха.

При этом до 2025 года освобождается от НДС предоставление услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычные версии для лиц с нарушением зрения и слуха.

Также до 2023 года будет применяться сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям по предоставлению услуг по временному размещению (проживанию) для гостиниц и аналогичных заведений.

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По материалам Finance.UA
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