Сколько построено школ и садиков в Киеве за последние годы и какие планы на 2021 год

За последние несколько лет в Киеве построили или полностью реконструировали 9 школ и 31 детсад.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, отчитываясь о результатах работы городской власти в 2020 году.

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“За шесть лет финансирование образовательной сферы выросло более чем в 4 раза. С 5 млрд грн в 2014 году до почти 22 млрд в 2020 году. За эти годы мы построили или полностью реконструировали в столице 9 школ и 31 детский сад. Создали более 17 тысяч мест в садиках», – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что в этом году в столице открыли 4 детских сада. Один новый в Соломенском районе и три садика после полной реконструкции – один в Оболонском районе и два в Дарницком. Также возобновили работу 19 групп в работающих садиках. Это 360 мест. И надстроили этаж и осуществили реконструкцию в гимназии № 315 в Дарницком районе столицы.

Еще один новый детский сад планируют открыть до конца декабря этого года – на Троещине, на улице Радунской.

Мэр Киева напомнил, что с 2019 года Киев начал воплощение проекта «Деньги ходят за ребенком». Только в этом году более 1,5 тыс. семей киевлян при выборе частного садика воспользовались своим правом на компенсацию за дошкольное образование из городского бюджета. Это 3050 гривен на ребенка ежемесячно. В прошлом году такую компенсацию получили 200 семей.

«В следующем году мы планируем снова выделить рекордную сумму на образование – 24,4 млрд грн. Это на 3 млрд грн больше, чем в этом году», – подчеркнул Виталий Кличко.

В частности, город гарантирует увеличение заработной платы педагогам.

На развитие дошкольного образования планируется направить 6,2 млрд грн. На строительство новых садиков и школ, реконструкцию и ремонт существующих – 792 млн грн.

В следующем году в столице завершат достройки в двух школах, а также надстройку этажа в одной из гимназий. И осуществят капремонты и реконструкцию в четырех садиках. Начнут и проектирование строительства новых школ.