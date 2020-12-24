Samsung готовит прозрачный смартфон

Недавно Xiaomi выпустила прозрачный телевизор, что вызвало приятный шок на рынке. Еще один производитель – компания Samsung, решила удивить похожей разработкой рынок смартфонов.
По слухам Samsung уже готовит к выходу собственный прозрачный смартфон, сообщает ferra.
Все электронные компоненты прозрачного смартфона Samsung будут размещены в блоке под или над экраном. Прототипы соответствующего девайса уже находятся на стадии тестирования.
Детальных характеристик пока нет. Источники также не могут назвать вероятную дату презентации нового устройства. И 14 января Samsung запланировала презентацию новой линейки Galaxy S21. Поэтому можно предположить, что именно тогда нам покажут и новый революционный смартфон.
Кстати, в следующем году Samsung может удивить еще одной оригинальной разработкой – это устройство с трехсекционным экраном, которое можно будет складывать в двух местах (похожую концепцию недавно запатентовала Oppo).
Также источники сообщают и о выпуске нового аппарата, экран которого можно будет скручивать. Над такой концепцией также сейчас работает производитель LG.
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