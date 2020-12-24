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Konka представила первые в мире часы с дисплеем MicroLED

Konka представила первые в мире часы с дисплеем MicroLED

Дисплеи, выполненные по технологии microLED, уже нашли своё применение в телевизорах — а вслед за ними настал черёд более компактных и доступных устройств. На мероприятии Konka Semiconductor Display Technology and Product Launch Conference вице-президент бренда Konka Ли Хунтао отчитался о достижениях компании в области цифровой электроники и представил первые в мире часы с microLED-экраном.

В отличие от экранов с OLED-матрицей, дисплеи нового поколения практически не склонны к выгоранию, имеют большую яркость и меньшую толщину, что даёт лучший отклик сенсора при сохранении глубины чёрного цвета, качественной цветопередачи и высокой контрастности. Умные часы Konka получили 2-дюймовый квадратный экран, изготовленный по технологии LPTS со стеклянной панелью толщиной всего 0,12 мм.

Матрица гаджета имеет пиковую яркость до 1500 нит, охват 147% цветовой гаммы DCI-P3 и диапазон рабочих температур от -30 до +70 градусов по Цельсию. Ещё одной особенностью новинки стала заявленная автономность 35 дней. Остальных характеристик умных часов производитель пока не раскрывает. Предположительно экран аксессуара был изготовлен компанией BOE.

По материалам 4PDA
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