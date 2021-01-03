Как налогоплательщику списать или отсрочить налоговый долг (инфографика)

Списанию подлежит налоговый долг вместе со штрафными санкциями и пеней, если его совокупный размер по состоянию на 1 ноября 2020 года по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн (включительно) и остается неуплаченным на дату списания такого долга.

Об этом сообщили в Территориальных органах ГНС в Ивано-Франковской области.

Списание налогового долга до 3060 грн проводится налоговым органом без заявления налогоплательщика.

Списание долга предусмотрено для всех категорий налогоплательщиков, в том числе и граждан, кроме лиц, на которых распространяются судебные процессы, определенные Кодексом Украины по процедурам банкротства, и лиц, которые имеют долг по таможенным платежам.

Не подлежит списанию долг по ЕСВ, кроме плательщиков, подпадающих под нормы законодательства о “спящих” ФЛП.

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Информацию о списании налогового долга плательщик может получить в личной части е-кабинета или портале ГНС.

После проведения списания налогового долга имущество налогоплательщика освобождается из-под налогового залога, исключается из соответствующих госреестров и передается в органы Государственной исполнительной службы для закрытия исполнительных производств.

Отсрочка налогового долга может предоставляться налогоплательщикам – физлицам, в том числе и самозанятым лицам, которые по состоянию на 1 декабря 2020 года имели долг по всем налогам и сборам, общий размер которого вместе со штрафными санкциями не превышает 6800 грн.

Отсрочка предоставляется без начисления процентов за пользование отсрочкой.