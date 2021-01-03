Как налогоплательщику списать или отсрочить налоговый долг (инфографика)

Списанию подлежит налоговый долг вместе со штрафными санкциями и пеней, если его совокупный размер по состоянию на 1 ноября 2020 года по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн (включительно) и остается неуплаченным на дату списания такого долга.
Об этом сообщили в Территориальных органах ГНС в Ивано-Франковской области.
Списание налогового долга до 3060 грн проводится налоговым органом без заявления налогоплательщика.
Списание долга предусмотрено для всех категорий налогоплательщиков, в том числе и граждан, кроме лиц, на которых распространяются судебные процессы, определенные Кодексом Украины по процедурам банкротства, и лиц, которые имеют долг по таможенным платежам.
Не подлежит списанию долг по ЕСВ, кроме плательщиков, подпадающих под нормы законодательства о “спящих” ФЛП.
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Информацию о списании налогового долга плательщик может получить в личной части е-кабинета или портале ГНС.
После проведения списания налогового долга имущество налогоплательщика освобождается из-под налогового залога, исключается из соответствующих госреестров и передается в органы Государственной исполнительной службы для закрытия исполнительных производств.
Отсрочка налогового долга может предоставляться налогоплательщикам – физлицам, в том числе и самозанятым лицам, которые по состоянию на 1 декабря 2020 года имели долг по всем налогам и сборам, общий размер которого вместе со штрафными санкциями не превышает 6800 грн.
Отсрочка предоставляется без начисления процентов за пользование отсрочкой.
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