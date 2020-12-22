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В мире возобновился рост торговли

В мире возобновился рост торговли

Мировая торговля товарами восстановилась в третьем квартале, увеличившись на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом, но все же уступает на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три квартала показатель упал на 8,2% в годовом исчислении.

Об этом сообщает Всемирная торговая организация (ВТО).

Отмечено, начавшийся рост торговли связан с тем, что Северная Америка, Европа и другие регионы ослабили карантинные ограничения.

“Восстановление также поддерживалось крупными мерами налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в основных экономиках, а также адаптацией в ключевых секторах”, – говорится в сообщении.

В третьем квартале этого года экспорт товаров из Северной Америки (+20,1%), Европы (+19,3%) и Азии (+10,1%) значительно вырос и достиг двузначного роста. Согласно данным по импорту, по сравнению со вторым кварталом значительно возрос импорт товаров в Северную Америку (+16,6%) и Европу (+15%), но импорт во всем мире сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По материалам Газета по-Украински
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