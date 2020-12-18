Портфель проектов ЕБРР в Украине в этом году составляет €730 миллионов - Зеленский

Общий портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития в Украине в этом году составляет 730 млн евро, а к январю может достичь 900 млн евро.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в ходе телефонного разговора с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, передает пресс-служба главы государства.

«Насколько мне известно, нынешний портфель проектов банка уже достиг 730 миллионов евро, а к концу года этот объем может достичь 900 миллионов евро. Мы очень рады, что особенно во время мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, банк продолжает активно инвестировать в Украину и оказывать поддержку украинскому бизнесу», – сказал Зеленский.

Он заверил, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет выполняется.

По словам Президента, сегодня в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда, и по ее результатам ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

Стороны также обсудили ход реформ в Украине.

«В этом году мы приняли закон о рынке земли, начали реформу налоговой и таможенной служб, подписали первые концессионные договоры, активно проводим «малую» приватизацию и цифровизацию всех государственных услуг», – отметил Зеленский.

Кроме того, Президент заверил, что руководство Украинского государства ежедневно прилагает усилия, чтобы преодолеть конституционный кризис, тесно сотрудничая с Венецианской комиссией, и продвижение в этом направлении происходит достаточно быстро.

Он заявил, что было возобновлено функционирование электронного декларирования и проголосован закон о возобновлении полноценной работы НАПК.

Зеленский также проинформировал, что уже подготовлены необходимые законопроекты по судебной реформе, структурные реформы продолжаются несмотря на влияние пандемии.

Рено-Бассо приветствовала усилия и деятельность, направленные на возобновление работы НАПК.

Зеленский сообщил о программе масштабного обновления инфраструктуры «Большая стройка», согласно которой, по данным главы государства, в этом году в Украине будет отремонтировано и построено около 4200 км автомобильных дорог государственного значения, а также 2500 км дорог местного значения.

«Активное сотрудничество с ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми учреждениями важно для нас с точки зрения привлечения дополнительных кредитных средств для инвестиций в инфраструктуру. И я приветствую подписанное 18 декабря соглашение с Укравтодором, которе позволит уже в следующем году начать работы по капитальному ремонту дорог», – отметил Президент.