0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Портфель проектов ЕБРР в Украине в этом году составляет €730 миллионов - Зеленский

Портфель проектов ЕБРР в Украине в этом году составляет €730 миллионов - Зеленский

Общий портфель проектов Европейского банка реконструкции и развития в Украине в этом году составляет 730 млн евро, а к январю может достичь 900 млн евро.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил в ходе телефонного разговора с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, передает пресс-служба главы государства.

«Насколько мне известно, нынешний портфель проектов банка уже достиг 730 миллионов евро, а к концу года этот объем может достичь 900 миллионов евро. Мы очень рады, что особенно во время мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, банк продолжает активно инвестировать в Украину и оказывать поддержку украинскому бизнесу», – сказал Зеленский.

Он заверил, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет выполняется.

По словам Президента, сегодня в Украине начинает работу миссия Международного валютного фонда, и по ее результатам ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

Стороны также обсудили ход реформ в Украине.

«В этом году мы приняли закон о рынке земли, начали реформу налоговой и таможенной служб, подписали первые концессионные договоры, активно проводим «малую» приватизацию и цифровизацию всех государственных услуг», – отметил Зеленский.

Кроме того, Президент заверил, что руководство Украинского государства ежедневно прилагает усилия, чтобы преодолеть конституционный кризис, тесно сотрудничая с Венецианской комиссией, и продвижение в этом направлении происходит достаточно быстро.

Он заявил, что было возобновлено функционирование электронного декларирования и проголосован закон о возобновлении полноценной работы НАПК.

Зеленский также проинформировал, что уже подготовлены необходимые законопроекты по судебной реформе, структурные реформы продолжаются несмотря на влияние пандемии.

Рено-Бассо приветствовала усилия и деятельность, направленные на возобновление работы НАПК.

Зеленский сообщил о программе масштабного обновления инфраструктуры «Большая стройка», согласно которой, по данным главы государства, в этом году в Украине будет отремонтировано и построено около 4200 км автомобильных дорог государственного значения, а также 2500 км дорог местного значения.

«Активное сотрудничество с ЕБРР, Европейским инвестиционным банком и другими финансовыми учреждениями важно для нас с точки зрения привлечения дополнительных кредитных средств для инвестиций в инфраструктуру. И я приветствую подписанное 18 декабря соглашение с Укравтодором, которе позволит уже в следующем году начать работы по капитальному ремонту дорог», – отметил Президент.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.