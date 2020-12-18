0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 133 0

ЕС одобрил слияние Fiat и PSA. Это будет четвертый по величине автоконцерн в мире

ЕС одобрил слияние Fiat и PSA. Это будет четвертый по величине автоконцерн в мире

Европейский союз одобрил слияние автопроизводителей Fiat Chrysler и французской группы PSA. Сделка на 38 млрд долларов создаст автомобильный концерн, который будет четвертым по величине в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что оба автопроизводителя надеются, что соглашение поможет им решить две задачи: производство экологически чистых авто и предотвращение убытков при пандемии. При этом Еврокомиссия отметила, что PSA продлит свое соглашение с Toyota Motor по производству небольших фургонов.

Также сообщается, что Fiat и PSA обеспечат доступ конкурентов к своей сети ремонта и обслуживания фургонов, чтобы помочь новым участникам расширяться на рынке.

Объединенный концерн, который получит название Stellantis, будет владеть такими брендами, как Fiat, Jeep, Dodge, Ram и Maserati, а также Peugeot, Opel и DS.

FCA и Groupe PSA тепло приветствуют разрешение Европейской комиссии на слияние и создание Stellantis, мирового лидера в области новой мобильности”, – говорится в совместном заявлении компаний.

Ожидается, что сделку закроют до конца первого квартала 2021 года.

Отметим, контролирующим акционером FCA является Exor – холдинговая компания итальянской семьи Аньелли, а инвесторами PSA являются семья Пежо, правительство Франции и китайская Dongfeng.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.