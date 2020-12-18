ЕС одобрил слияние Fiat и PSA. Это будет четвертый по величине автоконцерн в мире

Европейский союз одобрил слияние автопроизводителей Fiat Chrysler и французской группы PSA. Сделка на 38 млрд долларов создаст автомобильный концерн, который будет четвертым по величине в мире.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что оба автопроизводителя надеются, что соглашение поможет им решить две задачи: производство экологически чистых авто и предотвращение убытков при пандемии. При этом Еврокомиссия отметила, что PSA продлит свое соглашение с Toyota Motor по производству небольших фургонов.
Также сообщается, что Fiat и PSA обеспечат доступ конкурентов к своей сети ремонта и обслуживания фургонов, чтобы помочь новым участникам расширяться на рынке.
Объединенный концерн, который получит название Stellantis, будет владеть такими брендами, как Fiat, Jeep, Dodge, Ram и Maserati, а также Peugeot, Opel и DS.
“FCA и Groupe PSA тепло приветствуют разрешение Европейской комиссии на слияние и создание Stellantis, мирового лидера в области новой мобильности”, – говорится в совместном заявлении компаний.
Ожидается, что сделку закроют до конца первого квартала 2021 года.
Отметим, контролирующим акционером FCA является Exor – холдинговая компания итальянской семьи Аньелли, а инвесторами PSA являются семья Пежо, правительство Франции и китайская Dongfeng.
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