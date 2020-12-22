OnePlus представила меняющий свой цвет смартфон (видео)

В начале года OnePlus показала концептуальный смартфон Concept One с исчезающей камерой. Теперь компания анонсировала новый концептфон — OnePlus 8T Concept. Его фишкой стал меняющий цвет корпус.

Зачастую современные смартфоны предлагаются в нескольких цветовых решениях, между которыми пользователю приходится выбирать. OnePlus 8T Concept решает эту проблему, так как может менять свой цвет. На тыльной стороне устройства находятся специальные вставки, которые в зависимости от определённых сценариев могут быть серыми или синими. Такой необычный эффект достигается за счёт использования специальной плёнки, содержащей оксид металла в стекле, при подаче напряжения на которую меняется валентное состояние ионов металла, что и приводит к изменению цвета.

Помимо того, что это выглядит крайне необычно, OnePlus показала несколько сценариев применения этой технологии. Например, меняющий цвет корпус может сигнализировать о входящих уведомлениях или звонке, когда смартфон находится в беззвучном режиме.

Ещё одной уникальной особенностью OnePlus 8T Concept стал модуль миллиметровых волн (mmWave) — той же технологии, что используется в сетях пятого поколения. Он позволяет управлять устройством без непосредственного прикосновения к нему. Например, пользователь может взмахом над блоком камер, где и находится этот модуль, отклонить или принять входящий звонок. Кроме того, смартфон может отслеживать то, как человек дышит.

Как и в случае с OnePlus Concept One, компания не планирует продавать OnePlus 8T Concept. Это устройство — демонстрация технологий, которые потенциально могут появиться в будущих смартфонах.