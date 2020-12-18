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В следующем году учетная ставка НБУ может вырасти до 7,5%

В следующем году учетная ставка НБУ может вырасти до 7,5%

Члены комитета монетарной политики НБУ предположили, что для сдерживания инфляционного давления с восстановлением экономики регулятор повысит учетную ставку на 0,5-1,5 п. п.

Об этом говорится на сайте Нацбанка.

Так, относительно будущей политики Нацбанка в вопросах учетной ставки большинство членов Комитета монетарной политики предположили ее повышение. Это связано с инфляционной динамикой в условиях оживления экономики.

Регулятором может быть проведена более жесткая монетарная политика для сдерживания инфляционного давления. Речь идет о повышении на около 0,5-1,5 п. п.

Некоторые члены комитета, в свою очередь, предположили, что деловая активность будет оставаться на устойчивых уровнях до начала массовой вакцинации. Так, инфляционное давление будет более слабым, а более низкая ставка (до 5%) будет поддержкой для экономики.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.
  • После этого в НБУ сохраняли учетную ставку на уровне 6% годовых. Это самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.
По материалам Економічна Правда
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