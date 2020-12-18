В следующем году учетная ставка НБУ может вырасти до 7,5%

Члены комитета монетарной политики НБУ предположили, что для сдерживания инфляционного давления с восстановлением экономики регулятор повысит учетную ставку на 0,5-1,5 п. п.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
Так, относительно будущей политики Нацбанка в вопросах учетной ставки большинство членов Комитета монетарной политики предположили ее повышение. Это связано с инфляционной динамикой в условиях оживления экономики.
Регулятором может быть проведена более жесткая монетарная политика для сдерживания инфляционного давления. Речь идет о повышении на около 0,5-1,5 п. п.
Некоторые члены комитета, в свою очередь, предположили, что деловая активность будет оставаться на устойчивых уровнях до начала массовой вакцинации. Так, инфляционное давление будет более слабым, а более низкая ставка (до 5%) будет поддержкой для экономики.
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