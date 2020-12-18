Правительство России одобрило 1 миллиард долларов кредита для Беларуси

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020-2021 годах кредита в объеме $1 млрд.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина
“Одобрить поданный Минфином России согласованный с МИД России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития “ВЭБ.РФ” и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и Правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь Государственного финансового кредита”“, – говорится в распоряжении.
Отмечается, что Россия предоставит Беларуси кредит на $1 млрд несколькими траншами.
Напомним, после встречи 14 сентября в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.
Также сообщалось, что для предоставления Беларуси кредита Россия будет вносить поправки в Налоговый кодекс.
16 октября Евразийский банк развития перечислил Беларуси первые $500 млн согласованного с Путиным кредита.
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