За месяц на границе остановили 340 владельцев "еврономеров" за нарушение ПДД

Месяц назад в системе автофиксации нарушений ПДД пограничники начали помогать выявлять нарушителей на границе.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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В течение месяца охранникам границы от сотрудников МВД поступило почти 1 тысяча протоколов о выявленных правонарушителях. Сейчас около 340 правонарушителям сотрудники Госпогранслужбы вручили копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные в автоматическом режиме.
Почти 160 человек оплатили свои штрафы, а соответственно они пропущены через границу. В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам выносится решение о запрете въезда в нашу страну.
Нарушителей, которым на данный момент доведены постановления, больше всего среди граждан Молдовы, Беларуси, РФ, Польши, а также Румынии.
Напомним, что этот проект реализуется МВД вместе с Госпогранслужбой. Информационное взаимодействие позволяет устанавливать нарушителей, которые заехали в Украину на транспортных средствах иностранной регистрации, и в дальнейшем привлекать их к ответственности. При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превысят скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией. Сотрудники полиции получают необходимые данные для составления постановления о нарушении правил Дорожного движения. Далее, после его вынесения, постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя во время пересечения им границы.
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