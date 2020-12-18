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Уборка за миллионы: Минюст существенно увеличил расходы на клининговые услуги

Уборка за миллионы: Минюст существенно увеличил расходы на клининговые услуги

Министерство юстиции Украины кардинально увеличило свои расходы на клининговые услуги, если в 2015 году за уборку помещений готовы были заплатить 850 тыс. грн, то на 2021 год министерство готово выделить 2,4 млн грн.

Министерство юстиции Украины в конце ноября 2020 года на ProZorro провело тендер на закупку услуг по уборке помещений на 2021 год. Клининговые услуги должны проводиться в помещениях министерства в Киеве по адресам ул. Городецкого, 13 и пер. Рыльский, 10.

Так, за уборку помещений, прилегающих территорий и уборку снега и льда в зимний период Минюст готов заплатить 2,4 млн грн.

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Среди семи участников торгов победителем стало ООО “ДАН ДЕВЕЛОПМЕНТ”, которое предложило свои услуги за 1,6 млн грн. В настоящее время ООО уведомило о намерении заключить договор.

В 2015 году, по данным государственных закупок, министерство готово было платить за уборку 850 тыс. грн, а после торгов услуги обошлись в 731 тыс. грн за год.

По данным ProZorrо, Минюст ежегодно увеличивал свои расходы на получение услуг по уборке. Таким образом, динамика цен выглядела так:

  • в 2017 году 1,64 млн грн.
  • в 2018 году 1,75 млн грн.
  • в 2019 году 1,995 млн грн.
  • в 2020 году 1,958 млн грн.
  • в 2021 году министерство предложило 2,4 млн грн.

Напомним, летом 2020 года в международном Рейтинге прозрачности публичных закупок, которые проводит Институт развития и свободы информации (IDFI, Грузия) совместно с другими организациями, Украина заняла первое место, набрав 97,05 баллов из 100.

По материалам УНН
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