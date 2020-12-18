В WayForPay создали инструменты для быстрого перехода бизнеса в онлайн в период карантина

Украинский платежный сервис WayForPay создал инструменты, которые помогут малому бизнесу просто и быстро перейти в онлайн, в период карантинных мер. В платформе можно создать сайт, открыть свой магазин в мессенджерах, а также кафе или ресторан могут создать онлайн-меню для заведения.
Создание интернет-магазина, бота и QR меню в WayForPay бесплатно, оплата взимается только за успешные платежи – 2,5%. Больше нет никаких абонплат за использование инструментов.
Инструмент “Интернет-магазин” – позволяет создать интернет-магазин с минимально-необходимым функционалом для быстрого перехода в онлайн. С помощью простого конструктора, достаточно добавить товары, выбрать необходимый вид доставки и варианты оплаты товара. Продавец может использовать Google Pay, Apple Pay, а также прочие платежные методы доступные в WayForPay. Кроме того, продавцы смогут продавать товары в рассрочку, с помощью решений от трех украинских банков.
Инструмент “Магазин в мессенджерах” – создаст бота в Telegram или Viber с товарами и услугами продавца. В мессенджере бот поможет оформить заказ, узнает данные для доставки и примет платеж за товар или услугу. При этом, для того чтобы создать бот продавцу не нужны программисты и особые знания – достаточно добавить товары и провести настройки бота в платформе.
Контролировать поступившие заказы можно в Личном кабинете WayForPay, а также получать уведомления о заказах в мессенджеры.
Инструмент “Электронное меню”- позволяет создать онлайн-меню кафе/ресторану, где посетитель сможет ознакомиться с меню, выбрать блюда и оформить заказ.
В WayForPay отметили, что платежные инструменты в сервисе созданы таким образом, что позволяют их использовать продавцам самостоятельно, без привлечения программистов. Кроме того, для быстрого перехода в онлайн сервис активирует прием платежей в течении суток.
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