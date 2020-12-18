Обновление “Валютного аукциона” на Minfin.com.ua: где безопасно обменивать валюту

Валютный аукцион – это сервис от финансового портала Minfin.com.ua, информационного партнера Finance.ua. Здесь ищут продавцов валюты с выгодным курсом и расположением уже достаточно долгое время.
30 ноября в сервисе произошел масштабный перезапуск. Рассказываем, какие возможности теперь предлагает обновленный Валютный аукцион и каким аспектам валютного обмена уделили особое внимание.
Безопасность. Безопасность – один из ключевых фокусов новой версии. Если раньше все объявления на аукционе были смешаны, то теперь они разделены на три категории: банки, обменники и частные лица.
Мы призываем быть осторожными при обмене валют и тщательно оценивать риски. С помощью дополнительных фильтров в сервисе можно найти самый выгодный курс.
Быстрый поиск. Если пользователь находится в неизвестной местности или хочет убедиться, что попадет именно в то отделение – он может воспользоваться функцией “Проложить маршрут”: останется только выбрать обменник или банк с самым выгодным курсом.
Кастомизация объявлений. Многим пользователям Валютного аукциона нужны дополнительные функции по обмену валют: например, если нужно обменять поврежденные купюры или обмен нужно совершить во время, когда большинство обменников и банков уже закрыты.
В сервис добавлены фильтры, в которых можно задать сумму, выбрать город, а также указать доп. параметры:
Помимо этого, по запросам пользователей в сервис добавлены:
Попробовать сервис в работе вы можете на странице Валютного аукциона.
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