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Обновление “Валютного аукциона” на Minfin.com.ua: где безопасно обменивать валюту

Валютный аукцион – это сервис от финансового портала Minfin.com.ua, информационного партнера Finance.ua. Здесь ищут продавцов валюты с выгодным курсом и расположением уже достаточно долгое время.

30 ноября в сервисе произошел масштабный перезапуск. Рассказываем, какие возможности теперь предлагает обновленный Валютный аукцион и каким аспектам валютного обмена уделили особое внимание.

Безопасность. Безопасность – один из ключевых фокусов новой версии. Если раньше все объявления на аукционе были смешаны, то теперь они разделены на три категории: банки, обменники и частные лица.

  • Банки являются самыми надежными местами для обмена валют, так как их деятельность жестко регламентируется и контролируется Национальным банком Украины.
  • Обменники при регистрации на Валютном аукционе также проходят модерацию – у них запрашивается номер лицензии. В пунктах обмена валют на аукционе также можно найти безопасное место для совершения валютной операции.
  • Раздел Частные лица является самым рисковым. В Украине частным предпринимателям для обмена валют не выдают лицензий, потому портал никак не может проверить подлинность объявлений.

Мы призываем быть осторожными при обмене валют и тщательно оценивать риски. С помощью дополнительных фильтров в сервисе можно найти самый выгодный курс.

Быстрый поиск. Если пользователь находится в неизвестной местности или хочет убедиться, что попадет именно в то отделение – он может воспользоваться функцией “Проложить маршрут”: останется только выбрать обменник или банк с самым выгодным курсом.

Кастомизация объявлений. Многим пользователям Валютного аукциона нужны дополнительные функции по обмену валют: например, если нужно обменять поврежденные купюры или обмен нужно совершить во время, когда большинство обменников и банков уже закрыты.

В сервис добавлены фильтры, в которых можно задать сумму, выбрать город, а также указать доп. параметры:

  • открыто сейчас – увидите все открытые на данный момент обменники;
  • комната пересчета – увидите все объявления обменников и банков с закрытым помещением, где происходит обмен валют;
  • прием поврежденных купюр ( порванные и намоченные ранее купюры
    видеонаблюдение – объявления с объектами, которые находятся под охраной;
  • круглосуточно – объявления от владельцев, которые совершают обмен 24/7;
  • оптом – объявления от владельцев, которые делают скидки на оптовый обмен.

Помимо этого, по запросам пользователей в сервис добавлены:

  • оптовый и розничный курс валют;
  • больше городов (100+);
  • больше валют (включая криптовалюты).

Попробовать сервис в работе вы можете на странице Валютного аукциона.

По материалам Finance.UA
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