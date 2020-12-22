Рынок рабочих профессий в 2020: кто получал больше всех

Самую высокую оплату в этом году предлагали водителям – 27 500 грн в среднем. 18% вакансий в этом году пришлось на транспортную сферу.
Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.
“Больше всего в 2020 искали работников сферы торговли. Почти каждое четвертое объявление на OLX Работа в этом году касалось вакансии со средней зарплатой в области 10 тыс. грн. В целом среди всех предложений – это 22%. Причем самая низкая средняя оплата – на Волыни (7,2 тыс. грн) и самая высокая – в Киевской области (10,7 тыс. грн). 18% вакансий в этом году пришлось на транспортную сферу. С отрывом, но на 3 месте по количеству объявлений оказалась работа в барах и ресторанах – 9%”, – сообщают аналитики.
ТОП-5 самых популярных рабочих сфер:
Самые популярные рабочие специалисты:
ТОП-10 рабочих специалистов года и средние зарплаты:
“Несмотря на то, что заведения общественного питания почти весь год работали со значительными карантинными ограничениями, спрос на работников остался на высоком уровне. Так, поваров и официантов активно искали в Киевской и Одесской области, – комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа. – Востребованы были также водители, грузчики и курьеры в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях”.
Студентам и тем, кто начинал карьеру в 2020-м, работодатели в среднем предлагали примерно 10 тыс. грн. В список самых популярных профессий для начинающих вошли курьеры, администраторы, промоутеры и продавцы.
Интересно, что именно в категории “Студенты/начало карьеры” откликались на вакансии чаще всего: 21 человек на одну вакансию, тогда как в среднем по всем категориям – 12 человек.
Следующими по популярности у соискателей были агросфера и охрана и безопасность – здесь на одну вакансию откликались 19 и 14 соискателей соответственно.
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