Рынок рабочих профессий в 2020: кто получал больше всех

Самую высокую оплату в этом году предлагали водителям – 27 500 грн в среднем. 18% вакансий в этом году пришлось на транспортную сферу.

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

“Больше всего в 2020 искали работников сферы торговли. Почти каждое четвертое объявление на OLX Работа в этом году касалось вакансии со средней зарплатой в области 10 тыс. грн. В целом среди всех предложений – это 22%. Причем самая низкая средняя оплата – на Волыни (7,2 тыс. грн) и самая высокая – в Киевской области (10,7 тыс. грн). 18% вакансий в этом году пришлось на транспортную сферу. С отрывом, но на 3 месте по количеству объявлений оказалась работа в барах и ресторанах – 9%”, – сообщают аналитики.

ТОП-5 самых популярных рабочих сфер:

Розничная торговля – 10 000 грн;

Транспорт, логистика – 16 250 грн;

Бары и рестораны – 9250 грн;

Производство и энергетика – 12 000 грн;

Строительство – 16 000 грн.

Самые популярные рабочие специалисты:

в 2020-м больше всего на OLX Работа искали продавцов – более 7 тыс. объявлений со средней оплатой 9,2 тыс. грн;

Работа искали продавцов – более 7 тыс. объявлений со средней оплатой 9,2 тыс. грн; платить готовы были больше всего водителям в ресторанной сфере – 27,5 тыс. грн в среднем;

высокооплачиваемыми в Украине оставались и работники сферы строительства – 25 тыс. грн;

среди высоких зарплат также оклады нянь – 24 тыс. грн;

среди самых низких – консьерж – всего 2500 грн.

ТОП-10 рабочих специалистов года и средние зарплаты:

Продавец – 9200 грн;

Водитель – 20 000 грн;

Грузчик в сфере транспорта – 11 000 грн;

Охранник/сторож – 8750 грн;

Уборщик – 6000 грн;

Курьер – 13 500 грн;

Повар – 11 000 грн;

Официант – 9000 грн;

Бармен/бариста – 9000 грн;

Слесарь в транспортной сфере – 17 000 грн.

“Несмотря на то, что заведения общественного питания почти весь год работали со значительными карантинными ограничениями, спрос на работников остался на высоком уровне. Так, поваров и официантов активно искали в Киевской и Одесской области, – комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа. – Востребованы были также водители, грузчики и курьеры в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях”.

Студентам и тем, кто начинал карьеру в 2020-м, работодатели в среднем предлагали примерно 10 тыс. грн. В список самых популярных профессий для начинающих вошли курьеры, администраторы, промоутеры и продавцы.

Интересно, что именно в категории “Студенты/начало карьеры” откликались на вакансии чаще всего: 21 человек на одну вакансию, тогда как в среднем по всем категориям – 12 человек.

Следующими по популярности у соискателей были агросфера и охрана и безопасность – здесь на одну вакансию откликались 19 и 14 соискателей соответственно.

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