Разумков намекнул, что "эпоха бедности" в 2021 году не закончится

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков спрогнозировал непростой 2021 год, с учетом принятия госбюджета.

Об этом он заявил в эфире программы “Украина с Тиграном Мартиросяном” на телеканале “Украина 24”, отвечая на вопрос зрителя о том, когда закончится “эпоха бедности”. Глава парламента уточнил, что это точно не произойдет завтра или послезавтра.

“Глядя на бюджет, мы понимаем, что следующий год будет непростым. Если смотреть на показатели, заложенные в документе, в том числе минимальная зарплата, инфляция и т.д., они лучше, чем в этом году. Теперь важно выполнить те задачи, которые там отражены” – сказал Разумков.

Спикер ВР также отметил, что ситуацию усугубила эпидемия коронавируса, которая повлияла не только на украинскую, но и мировую экономику.

“Государство должно прилагать усилия, чтобы удержать ситуацию в экономическом плане и помочь людям пройти этот непростой этап”, – добавил Разумков.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 15 декабря приняла законопроект о государственном бюджете на 2021 год. За принятие проекта закона № 4000 в целом проголосовали 289 депутатов.

На образование и науку в 2021 году предусмотрено почти 140 млрд грн, большая часть из них – на зарплаты педагогов.

В Украине на медицину в госбюджете-2021 предусмотрели 163 миллиарда гривен, что является рекордным показателем. Также запланировано поэтапное повышение зарплат врачам, и к 2023 году их уровень будет сравним с европейским.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫