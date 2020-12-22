Разумков намекнул, что "эпоха бедности" в 2021 году не закончится

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков спрогнозировал непростой 2021 год, с учетом принятия госбюджета.
Об этом он заявил в эфире программы “Украина с Тиграном Мартиросяном” на телеканале “Украина 24”, отвечая на вопрос зрителя о том, когда закончится “эпоха бедности”. Глава парламента уточнил, что это точно не произойдет завтра или послезавтра.
“Глядя на бюджет, мы понимаем, что следующий год будет непростым. Если смотреть на показатели, заложенные в документе, в том числе минимальная зарплата, инфляция и т.д., они лучше, чем в этом году. Теперь важно выполнить те задачи, которые там отражены” – сказал Разумков.
Спикер ВР также отметил, что ситуацию усугубила эпидемия коронавируса, которая повлияла не только на украинскую, но и мировую экономику.
“Государство должно прилагать усилия, чтобы удержать ситуацию в экономическом плане и помочь людям пройти этот непростой этап”, – добавил Разумков.
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