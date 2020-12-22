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Аграрии получат почти миллиард по программе удешевления сельхозтехники

Аграрии получат почти миллиард по программе удешевления сельхозтехники

За период декабрь 2019 года и январь-ноябрь 2020-го общая сумма компенсации для аграриев, которые воспользовались программой «Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства (25%)», составила 957,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“За этим видом поддержки обратилось 7 260 сельхозпроизводителей, из которых 5 180 являются фермерскими хозяйствами. Всего было приобретено 14 946 единиц с/х техники и оборудования на общую сумму более 3,8 млрд грн. Это яркий пример эффективности программы, которой аграрии и фермеры охотно пользуются”, – прокомментировал министр Игорь Петрашко.

В пятерку областей Украины с наибольшим спросом на возмещение расходов по приобретенной технике входят Полтавская, Запорожская, Сумская, Днепропетровская и Киевская.

Министр добавил, что благодаря этой программе аграрии могут подготовиться к весенним и осенним полевым работам, обновить производственную технику и другое оборудование.

“Важно, что программа акцентирована именно на отечественной с/х технике, ведь это стимулирует расширение товарных позиций и увеличение количества машиностроительных предприятий”, – отметил Петрашко.

Он также отметил, что программа имеет также экономическую эффективность и социальное значение для развития регионов. В частности, программа способствует созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений в местные бюджеты и привлечению инвестиций в украинский АПК.

По материалам УКРИНФОРМ
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