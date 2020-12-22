Аграрии получат почти миллиард по программе удешевления сельхозтехники

За период декабрь 2019 года и январь-ноябрь 2020-го общая сумма компенсации для аграриев, которые воспользовались программой «Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства (25%)», составила 957,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
“За этим видом поддержки обратилось 7 260 сельхозпроизводителей, из которых 5 180 являются фермерскими хозяйствами. Всего было приобретено 14 946 единиц с/х техники и оборудования на общую сумму более 3,8 млрд грн. Это яркий пример эффективности программы, которой аграрии и фермеры охотно пользуются”, – прокомментировал министр Игорь Петрашко.
В пятерку областей Украины с наибольшим спросом на возмещение расходов по приобретенной технике входят Полтавская, Запорожская, Сумская, Днепропетровская и Киевская.
Министр добавил, что благодаря этой программе аграрии могут подготовиться к весенним и осенним полевым работам, обновить производственную технику и другое оборудование.
“Важно, что программа акцентирована именно на отечественной с/х технике, ведь это стимулирует расширение товарных позиций и увеличение количества машиностроительных предприятий”, – отметил Петрашко.
Он также отметил, что программа имеет также экономическую эффективность и социальное значение для развития регионов. В частности, программа способствует созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений в местные бюджеты и привлечению инвестиций в украинский АПК.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мой провайдер сменил стоимость услуг: советы юристаВчера, 11:32 - 1546 24
НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021 годВчера, 16:02 - 699 8
Гетманцев рассказал, откуда у украинцев гигантский долг за коммуналкуВчера, 14:13 - 981 5
Украинские туроператоры начали публиковать свои цены в гривнеВчера, 13:24 - 608 4
Капитализация Xiaomi превысила $100 млрдВчера, 22:34 - 162 3
Поставщик газа отказался обслуживать клиентов: что делатьВчера, 08:15 - 18855 2
В Киеве взорвали отделение ПриватБанкаВчера, 11:15 - 15185 1
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторингаВчера, 11:11 - 1673
Регулярные платежи от monobank или как экономить времяВчера, 11:21 - 1557 3
Мой провайдер сменил стоимость услуг: советы юристаВчера, 11:32 - 1546 24
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетовВчера, 17:10 - 101
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 252
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2662 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3995 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1965 3