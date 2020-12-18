СМИ узнали цену вакцины Pfizer для Евросоюза

Стоимость для Евросоюза одной дозы пока не одобренной в Европе вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса составит 15,5 евро или около 18,9 доллара.

Как сообщает Reuters, информация о стоимости лекарств указана во внутреннем документе ЕС, который оказался в распоряжении редакции агентства.

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Отмечается, что по данной цене ЕС закупит 300 миллионов доз вакцины для населения стран-членов Евросоюза.

Это несколько ниже той стоимости, которую согласились заплатить за 100 миллионов доз Соединенные Штаты (19,5 доллара).



Скриншот: Сегодня

Данный документ был одобрен 18 ноября – через неделю после того, как ЕС объявил о соглашении относительно поставок с Pfizer/BioNTech. Как ожидается, сегодня европейский регулятор примет решение об утверждении вакцины.

Интересно, что на прошлой неделе госсекретарь Бельгии по бюджету Ева Де Блэкер по ошибке опубликовала на своей странице в Twitter таблицу с ценами на вакцины шести основных производителей. В ней было отмечено, что стоимость вакцины Pfizer для Бельгии составит 12 евро.