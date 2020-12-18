ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов на импортные авто

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с ГНС Украины разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов при импорте автомобилей из стран ЕС и США на около 2 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Отмечается, что в течение двух лет группа лиц, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров, организовала незаконную схему импорта автомобилей и автозапчастей по заниженной таможенной стоимости. Злоумышленники реализовывали указанные автомобили физическим лицам за наличные, а документально оформляли разборку авто и продажу их запчастей «предприятиям-скрутчикам» для фиктивного формирования схемного налогового кредита.

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“Таким образом было реализовано более 130 000 транспортных средств. Благодаря этим действиям предприятия уклонились от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов гривен», – уточняется в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, то есть преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.