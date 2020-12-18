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Правительство утвердило программу безопасности дорожного движения до 2023 года

Правительство утвердило программу безопасности дорожного движения до 2023 года

Кабинет Министров на заседании 21 декабря утвердил новую государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Документ был разработан на основе ранее одобренной Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года. Ее главная цель – снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года.

“Недавно правительство одобрило новую Стратегию безопасности движения до 2024 года, а сегодня – соответствующую государственную программу, которая была разработана на ее основе. Поэтому в следующем и последующих годах мы продолжим развивать современную инфраструктуру безопасности. Это современные кольцевые развязки и безопасные пешеходные переходы, площадки для отдыха водителей, демпферные системы и фантомы, автоматические комплексы «взвешивание в движении», камеры автофиксации нарушений ПДД и другие важные мероприятия. Благодарен правительству за одобренное решение”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Государственная программа безопасности направлена на:

  • снижение уровня смертности вследствие ДТП и степени тяжести их последствий для участников дорожного движения;
  • уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма;
  • повышение уровня соблюдения правил дорожного движения его участниками.

В 2021 году на ее реализацию предусмотрено 2,4 млрд грн, за которые планируется:

  • построить новые развязки кольцевого типа и освещенные пешеходные переходы со светофорами по требованию;
  • устроить новые демпферные системы, комплексы «Взвешивание в движении» для автоматического габаритно-весового контроля и площадки для остановки и взвешивания;
  • расширить систему автофотовидеофиксации, установив еще 125 КАФ;
  • купить фантомы и спецавтомобили для проверки полицией состояния улично-дорожной сети и техсостояния транспортных средств.

Справка Finance.ua:

  • 21 октября на своем заседании правительство утвердило новую Стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.
  • Глава Укравтодора Александр Кубраков представил план мегапроектов до 2025 года.

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По материалам УКРИНФОРМ
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