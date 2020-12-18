Правительство утвердило программу безопасности дорожного движения до 2023 года

Кабинет Министров на заседании 21 декабря утвердил новую государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
Документ был разработан на основе ранее одобренной Стратегии повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года. Ее главная цель – снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года.
“Недавно правительство одобрило новую Стратегию безопасности движения до 2024 года, а сегодня – соответствующую государственную программу, которая была разработана на ее основе. Поэтому в следующем и последующих годах мы продолжим развивать современную инфраструктуру безопасности. Это современные кольцевые развязки и безопасные пешеходные переходы, площадки для отдыха водителей, демпферные системы и фантомы, автоматические комплексы «взвешивание в движении», камеры автофиксации нарушений ПДД и другие важные мероприятия. Благодарен правительству за одобренное решение”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Государственная программа безопасности направлена на:
В 2021 году на ее реализацию предусмотрено 2,4 млрд грн, за которые планируется:
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