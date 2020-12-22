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Большинство украинцев выбирают «осознанные» новогодние подарки (исследование)

Большинство украинцев выбирают «осознанные» новогодние подарки (исследование)

Согласно новому исследованию компании Mastercard 63% украинцев отмечают, что во время предстоящих праздников будут уделять больше внимания своим близким и более осознанно выбирать новогодние подарки. 79% опрошенных украинцев утверждают, что 2020 год напомнил им о главных жизненных ценностях.

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Более половины украинцев (56%) планируют потратить на подарки меньше, чем в предыдущие годы. Но это вовсе не означает, что подарки потеряют свою ценность. 2/3 опрошенных (66%) утверждают, что выбирая новогодние подарки в этом году они приложат больше усилий, а более половины (55%) – потратят больше времени на их поиск.

В ТОП «осознанных» подарков 2020 года:

  • подарки для поддержания красоты и здоровья (58%);
  • парная одежда (52%);
  • подарки-впечатления для совместного времяпрепровождения (36%).

Благотворительность. 2020-й год заставил нас больше думать о других, в том числе и о людях, которых мы не знаем лично. Так, более половины (58%) опрошенных украинцев планируют покупать подарки, часть выручки из которых пойдет на благотворительность. Каждый пятый украинец (18%) планирует помочь нуждающимся, приобретя им в подарок одежду или еду. Почти четверть (24%) сделают подарок для животных из приютов, а 13% – пожертвуют деньги на благотворительность.

По материалам Finance.UA
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