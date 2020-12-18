38 миллионов убытков государству из-за преступной халатности: подозревают экс-чиновника Госгеонедр

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины сообщено о подозрении бывшему первому заместителю главы Государственной службы геологии и недр по факту служебной халатности и служебного подлога (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба ОГП.
По данным следствия, чиновник Госгеонедр подписал для акционерного общества сообщение, которое содержало заведомо недостоверную информацию об отсрочке даты приостановления действия специального разрешения на пользование недрами. Это позволило обществу еще 8 месяцев незаконно добывать огнеупорную глину, что привело к нанесению государству более 38 млн грн убытков.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и устанавливаются другие факты злоупотреблений чиновников.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Государственным бюро расследований по оперативному сопровождению Главного оперативного управления ГБР.
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