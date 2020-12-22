Как получить компенсацию от коммунальщиков за некачественные услуги

Если коммунальные услуги предоставляют некачественно, потребитель имеет право получить компенсацию.

Для этого нужно вызвать в квартиру представителя исполнителя коммунальных услуг для проверки и фиксации проблемы. Прибыть на место должны в течение суток с момента получения заявки от потребителя.

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В заявке следует указать, почему пользователь считает, что услугу предоставили не в полном объеме, и в какие сроки это происходило. По результатам проверки составляется акт-претензия, которую подписывает потребитель и исполнитель коммунальной услуги или управляющий.

“Если факт некачественного предоставления услуги подтвердится, исполнитель или управляющий многоквартирного дома обязан пересчитать стоимость коммунальной услуги или услуги за весь период ее непредоставления, а также уплатить потребителю неустойку”, – говорит член Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко.

Если исполнитель коммунальной услуги или управляющий не прибыли для подписания акта-претензии, документ могут подписать потребитель и минимум еще два человека, которым тоже некачественно предоставили услуги. После этого акт-претензию отправляют заказным письмом исполнителю коммунальной услуги или управляющему.

Решить судьбу заявления должны в течение пяти дней и дать обоснованный ответ. Если его не будет, то претензия автоматически будет считаться признанной.