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Bugatti выпустила бриллиантовые часы по цене суперкара McLaren (фото)

Bugatti выпустила бриллиантовые часы по цене суперкара McLaren (фото)

Компания Bugatti презентовала наручные часы с действующей копией двигателя от Chiron: четыре новые версии со встроенным W16 и драгоценной отделкой.

В апреле Bugatti и американская компания Jacob & Co. представили Chiron Tourbillon — часы с миниатюрным W16, который подвешен на “амортизаторах” вместе с часовым механизмом, запускается нажатием кнопки и имитирует работу настоящего двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

На днях автопроизводитель представил сразу четыре новые лимитированные коллекции. В первую, ограниченную 72 экземплярами, вошли хронометры с корпусом из розового золота 750-й пробы и темными титановыми деталями.

Похожую модель, но дополненную россыпью бриллиантов, выпустят в количестве 52 штук.


Фото: Укравтопром

Далее идут часы из 18-каратного белого золота с 391 черным и белым бриллиантами и резиновым ремешком с застежкой из белого золота с 18 белыми бриллиантами. А главная модель состоит почти полностью из сапфиров.

На сегодняшний день Bugatti пока не раскрывает цены на хронометры. По инсайдерской информации, оригинальная версия, которая имеет корпус из черного закаленного титана, стоит $280 тысяч.

За такую сумму можно приобрести суперкар, например, McLaren 720S.

По материалам Дело
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