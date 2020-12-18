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Американский регулятор официально утвердил вакцину от Moderna

Американский регулятор официально утвердил вакцину от Moderna

Управление по качеству продуктов и медикаментов США (FDA) в пятницу провело заседание, по результатам которого утвердило вакцину производства американской компании Moderna от коронавируса.

Об этом говорится на официальном сообщении на сайте FDA.

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«Управление по качеству продуктов и медикаментов США выдало экстренное разрешение на использование второй вакцины для профилактики коронавирусной болезни COVID-19, вызванной тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса SARS-CoV-2», – отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что использовать вакцины от Moderna разрешается только лицам старше 18 лет.

Напомним, ранее Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины компании Moderna. После этого специальный комитет FDA должен был рекомендовать использование вакцины, а сам регулятор – одобрить ее.

На прошлой неделе комитет рекомендовал использование вакцины, которая была разработана компаниями Pfizer и BioNTech, а на следующий день ее одобрил и FDA.

Таким образом, в США утвержден второй препарат для профилактики заражения коронавирусом после того, как неделю назад американский регулятор выдал официальное разрешение на применение продукта от компании Pfizer. У обеих вакцин – одинаково высокая эффективность, впрочем, Moderna не требует сверхнизких температур для хранения.

“Благодаря наличию двух вакцин для профилактики COVID-19, FDA сделала еще один важный шаг в борьбе с этой глобальной пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в Соединенных Штатах”, – заявил комиссар FDA доктор Стивен Хан.

По материалам УКРИНФОРМ
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