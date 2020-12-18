"Год был стрессовый": в Кабмине рассказали, как спасали украинцев от коронакризиса

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала “Украина24” рассказала, какие меры принимал Кабмин для помощи украинцам в условиях эпидемии коронавируса и вызванного ею кризиса.

“Сказать, что мы ничего не сделали – нельзя. Год был стрессовый, некоторые проблемы мы просто гасили. Мы делали всевозможные шаги для того, чтобы улучшать и повышать стандарты жизни, мы делали три программы повышения пенсий, и это не одноразовые программы, мы теперь ежемесячно платим по 500 грн каждому пенсионеру, возраст которого 85 лет и выше. Мы сделали индексацию пенсий в мае, согласна, поздно, но когда мы пришли – денег вообще не было заложено, средняя надбавка 250 грн, но там есть и больше, поверьте. Также мы в апреле всем, у кого пенсия меньше 5 тыс. грн, выдали по 1000 грн, “карантинную тысячу”. Поддержка “ФЛП” – социальная программа, плюс переначислили автоматически все виды помощи, упростили субсидии, повысили социальные нормы, – рассказала она.

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Лазебная отметила, что министерство было вынуждено сократить свои расходы ради помощи людям.

“Мы сделали секвестр, все министерства отказались от капитальных затрат на развитие, все направляли на людей. Но был и еще один приоритет – надо было поднять здоровье людей”, – заявила глава Минсоцполитики.

На вопрос, все ли было сделано для людей в период пандемии, Лазебная ответила:

“1 млн человек – это одинокие, маломобильные, которые обслуживаются соцработниками. Им всем были розданы пакеты – маски, продукты питания, мы этих людей полностью взяли под опеку. Однако для нас было важно оказать финансовую поддержку людям, поддержать доходы. И вот здесь была наша программа увеличения пособия, пенсии. Путь был такой: первое – поддержать доходы, чтобы они не упали, второе – полностью обеспечить социальными услугами в онлайн-режиме, чтобы никто никуда не ходил и не заражался”.

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