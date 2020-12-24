Потенциальное укрепление гривны: какие могут быть потери для бюджета

Нерезиденты массово возвращаются в украинские гривневые облигации: заводят в страну валюту, продают ее здесь и покупают государственные долговые бумаги, чтобы получить более 10% прибыли. Тенденция безусловно положительная, благодаря притоку валюты гривна укрепляется. Однако у этой тенденции есть обратная сторона медали.
Об этом пишет Цена государства.
По словам экспертов, в 2019 году такой же наплыв иностранцев вызвал провал бюджетных поступлений.
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“Решили посчитать, какие могут быть потери бюджета от потенциального укрепления гривны сейчас. На наш взгляд, бюджет 2021 года и без этого имеет кучу скрытых проблем. Однако возможное укрепление гривны только добавит Минфину головной боли”, – говорится в сообщении.
Напомним, бюджет был рассчитан на основе среднегодового обменного курса 29,1 грн за $1. При таких условиях доходы от налогов на импорт (НДС, акциз, импортная пошлина) запланированы на уровне 427 млрд грн, или $14,7 млрд. Если гривна будет набирать вес, то чиновникам нужно будет думать, где взять дополнительные от 16 до 45 млрд грн (или от $0,6 до $1,7 млрд). Конечно, будет определенная экономия по расходам, в частности расходам на обслуживание долга, но потери по доходной части будут заметно больше.
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