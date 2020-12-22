Что ждет клиентов, которые вовремя не рассчитаются за электричество

Оплачивать счета за свет необходимо ежемесячно до 20 числа. В случае отсутствия регулярных платежей может накапливаться задолженность. В дальнейшем это приведет к увеличению расходов на электроэнергию, ведь придется расплачиваться сразу за несколько месяцев.
Об этом сообщает YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»).
В случае непогашения долга поставщик может применить предусмотренные действующим законодательством меры:
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Как можно оплатить услуги:
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