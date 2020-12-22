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Что ждет клиентов, которые вовремя не рассчитаются за электричество

Что ждет клиентов, которые вовремя не рассчитаются за электричество

Оплачивать счета за свет необходимо ежемесячно до 20 числа. В случае отсутствия регулярных платежей может накапливаться задолженность. В дальнейшем это приведет к увеличению расходов на электроэнергию, ведь придется расплачиваться сразу за несколько месяцев.

Об этом сообщает YASNO (ООО «Киевские энергетические услуги»).

В случае непогашения долга поставщик может применить предусмотренные действующим законодательством меры:

  • обратиться в суд с иском о принудительном взыскании задолженности, что повлечет дополнительные расходы и потерю времени для должника;

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  • проводить начисление пени за каждый день просрочки обязательных выплат и инициировать отключение электроснабжения после снятия карантина.

Как можно оплатить услуги:

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По материалам Finance.UA
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