SpaceX установила новый рекорд по запускам ракет

В минувшую субботу, 19 декабря, SpaceX успешно запустила засекреченный спутник для Национального управления военно-космической разведки США с помощью ракеты Falcon 9, а затем посадила первую ступень в рамках миссии NROL-108. Это был последний запуск в 2020 году, который стал уже 26-й успешной миссией для компании Илона Маска. Таким образом, SpaceX установила для себя новый рекорд по числу запусков ракет за один календарный год.

И завершила этот год SpaceX весьма красиво с посадкой первой ступени Falcon 9 на сушу.

Footage from a helicopter of Falcon 9‘s 26th and final launch of 2020 pic.twitter.com/Ol90RiJvcP