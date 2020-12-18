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SpaceX установила новый рекорд по запускам ракет

SpaceX установила новый рекорд по запускам ракет

В минувшую субботу, 19 декабря, SpaceX успешно запустила засекреченный спутник для Национального управления военно-космической разведки США с помощью ракеты Falcon 9, а затем посадила первую ступень в рамках миссии NROL-108. Это был последний запуск в 2020 году, который стал уже 26-й успешной миссией для компании Илона Маска. Таким образом, SpaceX установила для себя новый рекорд по числу запусков ракет за один календарный год.

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И завершила этот год SpaceX весьма красиво с посадкой первой ступени Falcon 9 на сушу.

Напомним, по итогам 2019 года SpaceX выполнила 13 запусков, из которых два пришлось на сверхтяжелые ракеты Falcon Heavy. Больше половины запусков, осуществленных SpaceX в 2020 году, были произведены в интересах собственного проекта спутникового интернета Starlink — таковых за год было 14 штук. С недавней миссией Starlink 15 v1.0 орбитальная группировка спутников Starlink достигла 953 штук. Из них более 850 штук — эксплуатационные модели версии 1.0. Секрет нынешнего успеха SpaceX всем известен — многоразовая ракета-носитель Falcon 9. Ныне это самая передовая, самая надежная и самая часто использующаяся американская ракета из действующих и вторая после семейства китайских ракет Long March в мире.

В 2020 году на SpaceX пришлось больше половины всех запусков, проведенных США, которые продолжают оставаться лидером космической отрасли.

По материалам ITC.ua
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