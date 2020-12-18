0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

США готовят новый пакет помощи экономике: гражданам выплатят по $600

США готовят новый пакет помощи экономике: гражданам выплатят по $600

Лидеры обеих палат Конгресса США договорились о втором пакете поддержки экономики объемом почти в 900 млрд долл. Он включает расширенную помощь по безработице и прямые денежные выплаты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, пакет предусматривает:

  • прямые выплаты 600 долл. для большинства американцев;
  • расширенную помощь по безработице 300 долл. в неделю до марта;
  • программы поддержки подрядчиков продлят до апреля;
  • 284 млрд долл. выделят на доступные кредиты малому бизнесу
  • 15 млрд долл. выделят на поддержку авиакомпаний;
  • 82 млрд долл. выделят на поддержку школ и университетов, а также на поставки вакцины и еды.

Как отмечает CNN, в случае принятия новых мер поддержки они станут крупнейшими после пакета, принятого в разгар первой волны пандемии: в марте власти США выделили на борьбу с кризисом 1,8 трлн долл. Тогда 70 млн американцев получили выплаты в размере 1200 долл.

Читайте также: Ставки по самым популярным ипотечным кредитам в Америке достигли нового минимума

Ожидается, что законодатели в обеих палатах проголосуют в понедельник, 21 октября, и отправят законопроект на подпись действующему президенту Дональду Трампу – самое время, чтобы утвердить пакет помощи до конца декабря, когда закончится срок действия нескольких программ, запущенных в марте.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.