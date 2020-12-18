США готовят новый пакет помощи экономике: гражданам выплатят по $600

Лидеры обеих палат Конгресса США договорились о втором пакете поддержки экономики объемом почти в 900 млрд долл. Он включает расширенную помощь по безработице и прямые денежные выплаты.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщается, пакет предусматривает:
Как отмечает CNN, в случае принятия новых мер поддержки они станут крупнейшими после пакета, принятого в разгар первой волны пандемии: в марте власти США выделили на борьбу с кризисом 1,8 трлн долл. Тогда 70 млн американцев получили выплаты в размере 1200 долл.
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Ожидается, что законодатели в обеих палатах проголосуют в понедельник, 21 октября, и отправят законопроект на подпись действующему президенту Дональду Трампу – самое время, чтобы утвердить пакет помощи до конца декабря, когда закончится срок действия нескольких программ, запущенных в марте.
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