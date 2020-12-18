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Столичный застройщик заявил о планах взяться за достройку домов "Аркады"

Столичный застройщик заявил о планах взяться за достройку домов "Аркады"

Одна из соучредительниц Stolitsa Group Владислава Молчанова на рабочей встрече инициативных групп сообщила, что компания планирует зайти на достройку жилых комплексов обанкротившегося банка “Аркада”.

Об этом говорится в сообщении группы инвесторов “Аркады”.

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Рабочая встреча инициативных групп ЖК обанкротившегося банка “Аркада” прошла 18 декабря. На ней присутствовали представители Киевской городской госадминистрации и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам местного самоуправления. А также – представительница возможного застройщика ЖК, Владислава Молчанова – одна из основателей компании SG Stolitsa Group.

Согласно сообщению, Молчанова объявила о намерении Stolitsa Group “зайти на достройку жилых комплексов, строительство которых было заведомо прекращено владельцем банка “Аркада”.

Фото: Стройобзор

По материалам Економічна Правда
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