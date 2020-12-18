Более 260 тыс. украинцев оформили заявки на выплату 8 тыс. грн в "Дії"

Для получения поддержки бизнеса на карантине в виде единовременного пособия в 8 тыс. гривен за пять дней через государственный сервис “Дія” подали заявления более 261 тыс. человек.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
“1000 запросов в секунду. Такой темп взяли на старте. Сегодня более 261 тыс. украинцев успешно оформили заявки на выплаты через “Дію” за 5 дней. Всего за 5 минут предприниматели и наемные работники оформляют одноразовую материальную помощь”, – написал министр.
По его словам, перечень основных видов экономической деятельности, подпадающих под карантин, был внесен МОЗ, согласован Минэкономики и Минфином и принят правительством.
Министр добавил, что Минцифры разработало технический функционал выплат через “Дію”, чтобы получить услугу можно было в несколько кликов, не выходя из дома.
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