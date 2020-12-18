"Чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес" - Зеленский о свободной экономической зоне на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что свободная экономическая зона на Донбассе необходима, чтобы там были определенные преференции и для того, чтобы зашел бизнес.

Об этом он заявил в интервью NYT.

Глава государства считает, что Украина сама с этим процессом не справится и для реинтеграции Донбасса нужны деньги, технологии и сильные компании.

“И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел бизнес”, – сказал президент.

Также он добавил, что помочь в этом и сыграть ключевую роль могли бы США. По его словам, это могло бы “ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса”.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявлял, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

25 октября, во время местных выборов, избирателям возле участков задавали “5 вопросов от президента”, один из которых касался введения свободной экономической зоны на Донбассе.