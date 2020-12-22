"Пластиковый асфальт" начали использовать в Лос-Анджелесе

Многомиллионный мегаполис генерирует огромные объемы пластиковых отходов и имеет огромные проблемы с трафиком и дорогами – “пластиковый асфальт” может стать решением сразу двух проблем.
Компания NEO обещает Лос-Анджелесу колоссальную выгоду от применения переработанного пластика в строительстве автомобильных дорог. Чтобы проверить эффективность такого типа покрытия, “пластиковый асфальт” положили у здания Disney Hall.
Около 150 тысяч пластиковых бутылок нужно для укладки 1 мили (1600 метров) “пластикового асфальта” шириной в одну полосу.
Согласно сообщению TechniSoil, компании, которая стоит за брендом Neo, она отремонтировала часть улицы возле знаменитого концертного зала “Диснея” с помощью смеси с соединением из переработанного пластика. Этот конкретный кусок дороги был выбран потому, что он чаще других участков нуждается в ремонте. Neo утверждает, что материал на основе переработанного пластика на 60% прочнее, чем обычный асфальт.
Смесь Neo также использует переработанный асфальт, отшлифованный от дорожного покрытия, что дополнительно уменьшает отходы и отрицает необходимость использования нового битума, который чрезвычайно энергоемкий для изготовления.
Этот пилотный проект контролируется Бюро уличных служб Лос-Анджелеса и TechniSoil. Его конечная цель – проверить, возможно ли использовать Neo на всех дорогах Лос-Анджелеса.
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