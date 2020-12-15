Нафтогаз стал владельцем компании Надра Юзовская и месторождения с 3 трлн кубометров газа

Нафтогаз Украины стал полноценным владельцем компании Надра Юзовская, владеющей специальным разрешением на Юзовский участок до 2063 года.

Об этом сообщил глава Госслужбы геологии и недр Роман Опимах.

«Положено начало разблокированию реализации соглашения о разделе углеводородов на Юзовской площади, которая находилась в статусе самой “спящей” лицензии десятилетия, площадью более 7,5 тыс. кв. км. С сегодняшнего дня группа НАК Нафтогаз Украины получает право на вхождение в проект в качестве полноценного собственника ООО Надра Юзовская, которая является стороной-инвестором по сделке», – написал он в Facebook.

В свою очередь глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев отметил, что в случае получения положительного решения Антимонопольного комитета, Нафтогаз готов начать бурение уже в 2021 году.

«Мы видим потенциал Юзовки в разработке газа плотных песчаников. Разрабатывать будем собственными силами, но команду превентивно усилили специалистами, которые работали в Shell и курировали этот проект», – прокомментировал сделку Коболев.

Напомним, Кабинет министров Украины 16 декабря 2020 г. согласовал покупку Нафтогазом 100% ООО Надра Юзовская в НАК Надра Украины и ее «дочки» – Укрнаукагеоцентр.

Переход прав к Нафтогазу состоится только после получения необходимого разрешения АМКУ, который уже начал рассмотрение дела о соответствующей концентрации.

Юзовский участок площадью 7,89 тыс. кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей. По оценкам Надра Украины, потенциал Юзовской площади превышает 3 трлн кубометров условного топлива, а базовый сценарий его разработки предусматривает выход на ежегодную добычу в 10 млрд кубометров, оптимистичный – в 20 млрд кубометров.