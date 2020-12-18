В Минэкономики разработали новый порядок выплаты пособия по частичной безработице

Минэкономики разработало проект постановления Кабинета Министров Украины “Об утверждении Порядка оказания помощи по частичной безработице”.
Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Что предлагают:
Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы для выплаты работникам предоставляются работодателям, деятельность которых связана с производством продукции, независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и подчинения.
Кто будет иметь право на помощь:
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