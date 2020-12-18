В Минэкономики разработали новый порядок выплаты пособия по частичной безработице

Минэкономики разработало проект постановления Кабинета Министров Украины “Об утверждении Порядка оказания помощи по частичной безработице”.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Что предлагают:

помощь по частичной безработице будет оказывать центр занятости работникам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) производства продукции без прекращения трудовых отношений;

выплата работникам пособия по частичной безработице осуществляется работодателем, с которым оформлены трудовые отношения.

Средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы для выплаты работникам предоставляются работодателям, деятельность которых связана с производством продукции, независимо от их формы собственности, организационно-правовой формы и подчинения.

Кто будет иметь право на помощь:

работники, у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни ( COVID -19)» № 1030-IX, принятый парламентом 2 декабря 2020 года.

Право на получение пособия по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений распространяется на граждан, которые получают пенсии.

Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина.

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