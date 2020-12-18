Германия выделит бедным странам 500 млн евро на борьбу с изменениями климата

Германия выделит бедным странам 500 миллионов евро на борьбу с изменениями климата.

Такое обещание дала во время речи на виртуальной конференции ООН по случаю пятилетия Парижского климатического соглашения канцлер Федеративной Республики Ангела Меркель.

“Все государства должны иметь возможность вкладывать инвестиции в защиту климата, – заявила она. – Германия хочет выделить почти 500 миллионов евро и соблюдает обещание удвоить финансирование программ борьбы с изменениями климата до четырех миллиардов евро в год”.

Ангела Меркель также подчеркнула, что Германия и в дальнейшем будет делать свой вклад в борьбу с климатическими изменениями, а также приложит все усилия, чтобы к следующей климатической конференции ООН, которая должна состояться в декабре 2021 года в Глазго, был сформирован план для защиты климата в бедных странах с помощью международного сообщества.

В 2020 и 2021 годах 500 миллионов евро, которые выделит из своего бюджета Министерство по вопросам развития ФРГ, будут направлены на развитие технологий в сфере возобновляемых источников энергии, а через Всемирный банк и региональные банки развития будет финансироваться создание ветровых и солнечных электростанций. Также из этих средств будут финансироваться разработка технологий для улучшения хранения энергии и развития электросетей в развивающихся странах, особенно в Африке.

Онлайн-саммит проводится в пятую годовщину подписания Парижского соглашения по климату, в рамках которого государства обязались принимать меры для борьбы с глобальным потеплением.

Накануне страны ЕС договорились о сокращении вредных выбросов в атмосферу до 2030 года не менее, чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Цель договоренностей – выполнение целей Парижского соглашения по климату, отмечается в заявлении по итогам саммита.

Парижское климатическое соглашение было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Документ подписали представители 196 стран мира. Соглашение заменило Киотский протокол, срок действия которого истекает в 2020 году. Этот протокол обязывал сокращать выбросы парниковых газов только развитые страны. Новые же обязательства по защите климата брали на себя все государства независимо от степени экономического развития.

Целью Парижского климатического соглашения 2015 года является ограничение негативных последствий глобального потепления. Для этого страны-подписанты соглашения должны сократить объемы выбросов парниковых газов. Однако даже в условиях добросовестного выполнения соглашения предполагается, что к концу века средняя температура на планете все равно вырастет минимум на два градуса.