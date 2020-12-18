Второй по величине город Эстонии полностью перейдет на возобновляемую энергию с 2021 года

Тарту, второй по величине город в Эстонии, планирует в 2021 году полностью отказаться от электричества из невозобновляемых источников энергии.
Город перестанет закупать электроэнергию и будет вырабатывать все электричество самостоятельно, используя энергию ветра, солнца, биотопливо.
Все наружное освещение в городе уже питается “зеленой” энергией, а уличные лампы – энергосберегающие. В придачу все электровелосипеды городской службы проката используют электричество из возобновляемых источников. Кроме того, 85% электроэнергии, используемой городскими зданиями, производится из возобновляемых источников.
После перехода на «зеленое» электричество власти города планируют освоить «зеленый» транспорт. Городские автобусы уже работают на возобновляемом биогазе, а вот машины коммунальных служб пока используют углеводородное топливо.
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