Киевводоканал предупреждает о мошенниках с профилактическими чистками

На подъездах домов стали появляться объявления о проведении профилактических чисток стоков (ванны, раковины, унитаза) без снятия труб.

Киевводоканал предупреждает, что не имеет никакого отношения к этим объявлениям, и подобные услуги им не предоставляются.

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За функционирование внутридомовых сетей отвечает балансодержатель – ЖЭК, ОСМД.

“Мы не советуем обращаться для получения услуг по промывке сетей в непроверенные организации, – отмечают в Киевводоканале.

В случае, если в подобных объявлениях исполнителем услуги будет отмечаться Киевводоканал, просят срочно сообщать об этом по телефону контакт-центра (044) 202-02-02, чтобы предпринять соответствующие меры по борьбе с мошенниками.