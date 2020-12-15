Киевводоканал предупреждает о мошенниках с профилактическими чистками

На подъездах домов стали появляться объявления о проведении профилактических чисток стоков (ванны, раковины, унитаза) без снятия труб.
Киевводоканал предупреждает, что не имеет никакого отношения к этим объявлениям, и подобные услуги им не предоставляются.
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За функционирование внутридомовых сетей отвечает балансодержатель – ЖЭК, ОСМД.
“Мы не советуем обращаться для получения услуг по промывке сетей в непроверенные организации, – отмечают в Киевводоканале.
В случае, если в подобных объявлениях исполнителем услуги будет отмечаться Киевводоканал, просят срочно сообщать об этом по телефону контакт-центра (044) 202-02-02, чтобы предпринять соответствующие меры по борьбе с мошенниками.
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