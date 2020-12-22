В Координационном центре по оказанию правовой помощи рассказали, как узнать, какие земельные участки свободны и могут быть приватизированы для застройки.
Сельские, поселковые, городские советы передают земельные участки в собственность или в пользование из земель коммунальной собственности соответствующих территориальных общин для всех нужд.
Уполномоченные органы по вопросам градостроительства и архитектуры и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере земельных отношений, обеспечивают открытость, доступность и полноту информации о наличии на территории соответствующей административно-территориальной единицы земель государственной и коммунальной собственности, не предоставленных в пользование, которые могут быть использованы под застройку, о наличии ограничений и обременений земельных участков, градостроительные условия и ограничения в градостроительном и государственном земельном кадастре.
До момента внесения соответствующей информации в градостроительный и государственный земельный кадастры исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации или соответствующий местный орган исполнительной власти обязаны предоставлять по запросам физических и юридических лиц письменную информацию о наличии земельных участков, которые могут быть использованы под застройку.
В соответствии с положениями статьи 1 Закона «О Государственном земельном кадастре» Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, находящихся в пределах государственной границы Украины, их целевом назначении, ограничениях в их использовании, а также данные о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между собственниками и пользователями.
В то же время в задачи Гогеокадастра входят, в частности, ведение и администрирование Государственного земельного кадастра.
На сегодня Государственный земельный кадастр содержит информацию о сформированных и зарегистрированных земельных участках, сведения о которых внесены на основании соответствующей документации по землеустройству. Однако сведения о несформированных земельных участках в Государственном земельном кадастре отсутствуют.
В связи с этим информацию о наличии свободных земельных участков коммунальной собственности предоставляют соответствующие советы.
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