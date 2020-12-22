Рабочие дни на праздники перенесены: как это повлияет на отпуск работника

Кабинет министров 30 сентября 2020 года принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2021 году.

Об этом пишет Управление Гоструда в Кировоградской области.

Руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни:

с пятницы 8 января на субботу 16 января;

с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;

с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

В связи с тем, что указанное распоряжение носит рекомендательный характер, решение о переносе рабочих дней принимается работодателем самостоятельно путем издания приказа или иного распорядительного документа. Принятое работодателем решения о переносе рабочих дней меняет график работы предприятия, учреждения, организации и норму продолжительности рабочего времени в месяцах, в которых введен перенос рабочих дней. Поэтому все действия по предоставлению отпусков, выходу на работу должны проводиться по измененному в связи с переносом рабочих дней графику работы предприятия, учреждения, организации.

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При этом следует иметь в виду, что в случае переноса рабочего дня, предшествующего праздничному или нерабочему дню, на другой выходной день, для сохранения баланса рабочего времени за год продолжительность работы в этот перенесенный рабочий день должна соответствовать продолжительности предпраздничного рабочего дня, как это предусмотрено статьей 53 КЗоТ Украины.

Довольно часто возникают вопросы по определению продолжительности отпуска, если на его период пришлись рабочие дни, которые переносятся, и как это влияет на день выхода на работу после отпуска (или удлиняется ее продолжительность). А также, должны ли такие работники работать в рабочую субботу, например – 16 января, если 8 января они будут находиться в отпуске?

Поскольку ежегодный отпуск предоставляется в календарных днях, то его продолжительность, например для работников, которым он будет предоставлен ​​в январе 2021 года, не меняется от того, что 8 января 2021 года будет выходным днем. Так как в длительность ежегодного отпуска не учитывают только праздничные и нерабочие дни (1 января – Новый год, 7 января – Рождество Христово), а остальные выходные дни по графику работы учитывают.

Итак, если ежегодный отпуск работника заканчивается 15 января, то суббота, 16 января для него будет рабочим днем, как и для остальных работников предприятия.

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