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Рекордная сумма: пятнадцатый завод "Укрспирта" продали на аукционе за 234 миллиона

Рекордная сумма: пятнадцатый завод "Укрспирта" продали на аукционе за 234 миллиона

Фонд госимущества на приватизационном аукционе продал Вишняковское МПД за 234 млн грн – это рекорд в приватизации спиртовых активов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда в Facebook.

“За объект приватизации на торгах соревновались сразу 8 компаний, а стартовая цена выросла в 10,4 раз – с 22,4 млн грн до 234 млн грн. Сейчас это самый успешный аукцион по приватизации спиртовых активов и по конкуренции, и по финальной стоимости объекта”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый владелец получит, в частности, спиртосклад, бродильный цех, производственную лабораторию и здание брагоректификации.

“Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Вишняковского МПД будет считаться официально завершенным. В случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса – около 2 млн грн. После этого право на приобретение объекта переходит к участнику, который завершил аукцион на втором месте”, – пояснили в ведомстве.

Это 15-й спиртзавод, который продали на приватизационном аукционе.

По материалам Економічна Правда
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