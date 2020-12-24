ОСМД: как обманывают жильцов наемные домоуправители

Неучастие собственников в процессе домоуправления приводит не только к разладу в делах, но и позволяет “нагреть руки” недобросовестным главам правлений ОСМД.

Первая попытка создания объединения совладельцев многоквартирного дома часто выходит комом. По оценкам экспертов, около 70% глав ОСМД из числа собственников оставляют должность уже в первый год работы – по причине организационных неудач и вызванного этим недовольства жильцов.

Впрочем, это компенсируется достаточным предложением частных предпринимателей и профессиональных управляющих компаний, которые, в первом случае, могут стать приглашенными главами правления, а во втором – по договору взять на себя все технические и организационные мероприятия в управлении домом.

Проблема в том, что делегирование домоуправления приглашенным специалистам, собственникам, если они не хотят остаться обманутыми и обворованными, придется продолжить принимать участие в решениях “управдомов” и контролировать их.

Эксперты констатируют, что на практике участники ОСМД часто отстраняются от данной задачи: в лучшем случае такая инертность приводит к неэффективному расходованию средств, а в худшем – к намеренному воровству и большим финансовым потерям.

“Левые” услуги и присвоение средств жильцов. Если собственники дома не являются специалистами в сфере ЖКХ, то им не стоит пытаться самостоятельно создать эффективное ОСМД.

Делегировать задачу профессионалам можно двумя способами:

подписать договор с управляющей компанией,

пригласить наемного главу правления из соседнего дома или по вакансии.

Как считает исполнительный директор и основатель управляющей компания “Комфорт сервис” Сергей Филиппов, модель, в рамках которой правление ОСМД принимает решения, а управляющая компания выполняет и обеспечивает все технические работы по содержанию дома – наиболее эффективная.

Вне зависимости от модели, эксперты констатируют, что эффективность ОСМД прямо зависит от работы членов правления, их количества, вовлеченности в процесс принятия решений в доме, а также от общей сознательности и понимания своих прав на собственность в многоквартирном доме.

Несмотря на то, что согласно действующему законодательству “глава правления не может и шага сделать без участия остальных членов правления”, на практике из-за нежелания других членов правления вникать в суть процессов, у недобросовестных управителей развязываются руки для мошенничества.

Согласно законодательству, все решения, которые касаются финансовых вопросов, проведения тех или иных ремонтных работ, должны приниматься лишь общим собранием собственников. Однако есть два исключения из этого правила. Одно из них – корректировки тарифов в связи с поднятием минзарплаты, изменения цен на энергоресурсы.

Второе – открывающее лазейку для мошенников – использование резервного фонда.

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